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    У сфинкса на Египетском мосту пострадала пятая точка

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    2 комментария

    Скульптура сфинкса на Египетском мосту в Петербурге оказалась повреждена. Взглянув на опубликованные во «ВКонтакте» снимки, в Музее городской скульптуры предположили характер «травмы».

    «Это повреждения механического характера. Не возьмемся сказать, чем конкретно они были нанесены. Ботинком, рукой, чем угодно. К сожалению, постаменты низкие, транспорта и людей там очень много. Эти памятники сфинксов — одни из самых затроганных», — объяснили в музее «Фонтанке».

    Памятники сфинксов вернулись с реставрации в декабре 2022 года. Работы проводили по заказу Музея городской скульптуры Санкт-Петербурга.

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