У сфинкса на Египетском мосту пострадала пятая точка

Скульптура сфинкса на Египетском мосту в Петербурге оказалась повреждена. Взглянув на опубликованные во «ВКонтакте» снимки, в Музее городской скульптуры предположили характер «травмы».
«Это повреждения механического характера. Не возьмемся сказать, чем конкретно они были нанесены. Ботинком, рукой, чем угодно. К сожалению, постаменты низкие, транспорта и людей там очень много. Эти памятники сфинксов — одни из самых затроганных», — объяснили в музее «Фонтанке».
Памятники сфинксов вернулись с реставрации в декабре 2022 года. Работы проводили по заказу Музея городской скульптуры Санкт-Петербурга.