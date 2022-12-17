Раны залечены. Прекрасных сфинксов возвращают на Египетский мост после реставрации

Мифические сфинксы вновь обитают на Египетском мосту в Петербурге. Буквально на пару месяцев они уходили на «каникулы» в заботливые руки реставраторов. Как передает корреспондент «Фонтанки» 17 декабря, скульптуры возвращаются на привычные места.
Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
Сфинксов с Египетского моста, видевших еще его обрушение в 1905 году, демонтировали и увезли 10 сентября. До этого сотрудники музея городской скульптуры тщательно их осмотрели и обнаружили многочисленные очаги коррозии металла, утраты позолоты деталей декоративных элементов: короны и платка-немеса. Сильные повреждения были и на красочном покрытии, которое предохраняет чугун от разрушения.
Реставраторы расчистили фигуры, обработали от коррозии, окрасили в цвет «оксидированной бронзы» и позолотили. В ходе работ все «раны» сфинксов были «залечены», рассказывают в музее. Теперь они как новенькие смогут радовать своим величественным видом жителей и гостей города.
Чугунные сфинксы, созданные скульптором Павлом Соколовым, были установлены на Египетском мосту в августе 1826 года. Вес одной скульптуры вместе с плинтом составляет порядка двух тонн.