Где лечатся сфинксы. Показываем, куда делись египетские мифические существа с Фонтанки

Сфинксы с Египетского моста, видевшие еще его обрушение в 1905 году, покинули свои места. Но ненадолго. Уже в конце 2022 года они вернутся на набережную Фонтанки.



Мифические существа пострадали от воздействия внешней среды — и горожан. Специалисты Музея городской скульптуры совместно с реставраторами при осмотре скульптур обнаружили, что на них появились очаги коррозии металла, утраты позолоты на короне и платке-немесе.

