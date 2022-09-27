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    Где лечатся сфинксы. Показываем, куда делись египетские мифические существа с Фонтанки

    1763

    Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

    Сфинксы с Египетского моста, видевшие еще его обрушение в 1905 году, покинули свои места. Но ненадолго. Уже в конце 2022 года они вернутся на набережную Фонтанки.

    Мифические существа пострадали от воздействия внешней среды — и горожан. Специалисты Музея городской скульптуры совместно с реставраторами при осмотре скульптур обнаружили, что на них появились очаги коррозии металла, утраты позолоты на короне и платке-немесе.

    Теперь фигуры расчистят, починят, обработают от коррозии и окрасят под «оксидированную бронзу», а также восстановят золочение.

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    Чугунные сфинксы, созданные скульптором Павлом Соколовым, были установлены на Фонтанке в 1826 году.

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