РОАД: каждый третий автомобиль продается со скрученным пробегом

Российская ассоциация автодилеров обсуждает введение закона о фальсификации одометра. Эти вопросы президент РОАД Алексей Подщеколдин накануне уже обсудил в Минпромторге с куратором автопрома Тиграном Парсаданяном.
С проблемой скручивания пробега сталкивается каждый третий покупатель машины на вторичном рынке — не менее 30% автомобилей, по оценкам РОАД, имеют некорректные показания одометра, отмечает Подщеколдин. При этом показания одометра являются одним из главных факторов формирования стоимости автомобиля, и разница цены на машину с пробегом в 300 и 100 тысяч составляет порядка 300–400 тысяч рублей.
«И когда искусственно скручивают пробег, эти 300 тысяч оседают в кармане недобросовестного продавца», — говорит Алексей Подщеколдин.
Убытки от скрутки, по оценкам РОАД, составляют 135 млрд рублей. И платит за это незащищенный потребитель.
РОАД предложил регистрировать пробег автомобиля в электронном паспорте при всех случаях техосмотра или страхования, и передавать в госуслуги. Спустя год или два скрутить спидометр и выставит на продажу «помолодевшую» машину будет сложно. Наказывать нарушителей РОАД предложил штрафом, вплоть до уголовной ответственности.
Больше аналитики от РОАД читайте в материале «Фонтанки».