Двое подростков на квадроцикле улетели в забор в Ленобласти, еще один попал под машину на велосипеде

Два серьезных ДТП с участием несовершеннолетних произошло в Кингисеппском и Тосненском районах Ленобласти в течение нескольких часов 18 июля. Госпитализировали трех школьников.
В 16:15 у дома 7 по Липовой аллее в поселке Аннолово 12-летний житель Новгородской области, следуя от дома 22 в сторону дома 7 на квадроцикле Warrior, не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в забор, сообщает 19 июля пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. В результате сам он получил ушибы и ссадины и был доставлен в больницу в состоянии легкой степени тяжести, а его 10-летний пассажир — в состоянии средней тяжести с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением.
Второе ДТП случилось в 19:30 на 56-м километре автодороги Гостилицы — Пустомержа. 52-летний петербуржец, двигаясь на своем Toyota RAV4 от деревни Ликовское в сторону села Ивановское, сбил 7-летнего велосипедиста, который внезапно выехал на проезжую часть с прилегающей территории. Ребенок получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение, ушибленную рану головы и несколько переломов. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.
По фактам обоих ДТП полиция ведет проверки.