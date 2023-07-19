Закон обяжет онлайн-сервисы предупреждать клиента о каждом списании денег за подписку

В Госдуму внесен законопроект, который обяжет онлайн-сервисы предупреждать клиентов о списании средств. Как рассказал один из авторов инициативы, депутат Антон Немкин от «Единой России», изменения внесут в действующий закон «О защите прав потребителей». Об этом 19 июля сообщают «Ведомости».

«Нужно закрепить в законодательстве обязанность для сервисов не меньше чем за сутки предупреждать клиентов о списании средств за подписку», — заявил изданию Антон Немкин. В сообщении должна быть указана дата списания, информация о прекращении подписки и ссылка на сайт, где можно отменить платную подписку.

В одном из пяти случаев россияне не получают от компаний уведомления о предстоящем списании, поскольку сервисы не ограничены в этом плане законом, уточняет депутат. Политик указал на то, что чаще всего люди попадают в «подписочные ловушки», так как не получают уведомления. Усложняет ситуацию и то, что в некоторых случаях человек просто не может найти способ отписаться из-за технически сложного пути, указывает Немкин.

Депутаты предлагают наделить полномочиями Роскомнадзор, чтобы сотрудники надзорного ведомства следили за тем, как онлайн-сервисы прописывают информацию о способах отписки.