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    Закон обяжет онлайн-сервисы предупреждать клиента о каждом списании денег за подписку

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    В Госдуму внесен законопроект, который обяжет онлайн-сервисы предупреждать клиентов о списании средств. Как рассказал один из авторов инициативы, депутат Антон Немкин от «Единой России», изменения внесут в действующий закон «О защите прав потребителей». Об этом 19 июля сообщают «Ведомости».

    «Нужно закрепить в законодательстве обязанность для сервисов не меньше чем за сутки предупреждать клиентов о списании средств за подписку», — заявил изданию Антон Немкин. В сообщении должна быть указана дата списания, информация о прекращении подписки и ссылка на сайт, где можно отменить платную подписку.

    В одном из пяти случаев россияне не получают от компаний уведомления о предстоящем списании, поскольку сервисы не ограничены в этом плане законом, уточняет депутат. Политик указал на то, что чаще всего люди попадают в «подписочные ловушки», так как не получают уведомления. Усложняет ситуацию и то, что в некоторых случаях человек просто не может найти способ отписаться из-за технически сложного пути, указывает Немкин.

    Депутаты предлагают наделить полномочиями Роскомнадзор, чтобы сотрудники надзорного ведомства следили за тем, как онлайн-сервисы прописывают информацию о способах отписки.

    Как уточняет ТАСС, если проект примут, то он вступит в силу с 1 марта 2024 года, чтобы бизнес успел адаптироваться к новым требованиям. Пока в законопроекте нет наказания за списание средств, но депутат предупреждает, что если сервисы будут игнорировать закон, может появиться административное наказание с денежными штрафами.

    Об инициативе заявляли еще в марте этого года. Тогда сообщалось, что поправки сделают процедуру более прозрачной, но эксперты говорили об ущербе бизнесу из-за законодательного регулирования.

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