Шесть месяцев, полет нормальный. Как порты Балтики поделили грузооборот

Фото: Огнев Михаил/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Стивидоры Балтики, похоже, оклемались от шока санкций, и взялись бороться за жизнь. Печальная картина падения грузооборота по итогам 2022 года в первом полугодии 2023-го демонстрирует явное оживление: все вместе, балтийские стивидоры перегрузили 131 миллион тонн, прирастив к прошлогодним показателям почти 10 миллионов. Впрочем, везет не всем: вчерашние лидеры на местах проваливаются, уступая место более удачливым стивидорам.





Грузооборот портов Петербурга Грузооборот морских портов Петербурга по итогам 1 полугодия 2023 года вырос на 4,4 % по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составил 22,3 миллиона тонн.



Если же присмотреться к разбивке грузов по видам, перевалка сухих грузов выросла на 6,5 % с грузооборотом в 17,5 миллиона тонн, по части же грузов наливных показатели по полугодию демонстрируют отрицательную динамику с падением в 2,4 % — 4,7 миллиона против 4,9 миллиона год к году.

Лучшие показатели прироста грузооборота продемонстрировали четыре петербургские стивидорные компании, среди которых лидирующие позиции принадлежат АО «Морской порт Санкт-Петербург», специализирующемуся на всех видах сухих грузов:



АО «Морской порт Санкт-Петербург» (4,6 миллиона тонн против 3,89 в 1 полугодии 2022-го, +18,4 %);

АО «Нева-металл» (1,4 миллиона тонн против 0,78 миллиона, +84,2 %);

ООО «Феникс» (1,57 миллиона тонн против 0,9, +73,1 %); Отдельно в этой группе стоит выделить ОАО «Балтийский судомеханический завод». Стартовав в прошлом году с кукольными цифрами, в первом полугодии 2023-го со своими объемами перевалки удобрений он показал десятикратный рост — 0,68 миллиона тонн против 60 тысяч годом ранее.

Суммарный рост грузооборота этой четверки составил 2,66 миллиона тонн, а общий объём переваленных грузов, 8,32 миллиона тонн — это чуть больше трети от объема всех грузов Большого порта Петербурга.



Еще семеро игроков рынка держатся в строю крепкими середнячками, лишь понемногу наращивая объемы.

АО «Балтийский Балкерный терминал» (1,87 миллиона тонн в 1 полугодии 2023-го против 1,6 миллиона год к году, с приростом в 16,2 %);

ЗАО «Контейнерный терминал Санкт-Петербург» (2,8 миллиона тонн против 2,66 миллиона, с приростом в 6,4 %);

ООО «Терминал Морской рыбный порт» (1,0 миллиона тонн против 0,83 годом ранее, прирост составил 19,6 %);

АО «Петербургский нефтяной терминал» (4,02 миллиона тонн против 3,8 миллиона, +4,1 %).

Замыкают крепкую семерку три «малыша» — ООО «МГС-Терминал», ООО «Терминал Святого Петра» и АО «Коммерческий центр, транспорт и лес». Суммарно их грузооборот за полугодие составил 0,6 миллиона тонн, с приростом в диапазоне 6,2–20,1 %.

Суммарно группа перевалила за полгода 10,5 миллиона тонн грузов, это почти половина всего грузооборота порта.

Среди тех, чьи объемы, увы, пока падают, восемь игроков рынка. Причем хуже всего ситуация с грузоперевозками именно у корифеев: показатели АО «Петролеспорт» просели на 16,3 % с 1,8 миллиона тонн в 1 полугодии 2023-го против 2,2 миллиона годом ранее, АО «Первый контейнерный терминал» потерял 71,7 % грузооборота — 0,6 миллиона тонн против 2,2 за аналогичный период 2022-го. Треть объемов потерял ЗАО «Интерферрум-Металл»: 0,4 миллиона тонн в этом году против 0,74 годом ранее.



По остальным игрокам расклад такой:

ООО «Балтийский порт» просел на 7,5 %, 94,1 тысячи тонн против 101;

ООО «Моби Дик» — на 30,6 %, 92,6 тысячи тонн против 123 годом ранее;

ООО «Балтимор» потерял 34,1 %, перегрузив 289 тысяч тонн в этом году против 323 год к году.



Грузооборот портов Балтики

В портах Балтики за пределами Петербурга картина более оживленная.

Грузооборот главного и единственного порта Приморска, ООО «Приморский торговый порт», на 60,63 % принадлежащего ПАО «Транснефть», за полгода прирос на 3,7 миллиона тонн, или 12,2 %: 34,2 миллиона тонн в этом году против 30,4 миллиона годом ранее.



Порту «Усть-Луга» удалось нарастить объемы грузоперевалки на 9,2 %, с 58,3 миллиона тонн в прошлом году до 63,7 миллиона в этом. Причем среди 13 игроков главных драйверов, показавших наибольший прирост объемов, здесь всего трое:



ООО «Невская трубопроводная компания», 26 % доли в которой также принадлежит ПАО «Транснефть», сумела повысить объемы перевалки нефти на 13,4 %: с 15,4 миллиона тонн в 1 полугодии прошлого года до 17,4 миллиона тонн в 2023-м;

хаб удобрений ООО «Ультрамар», на 55,06 % принадлежащий Андрею Бонч-Бруевичу и сотрудничающий с «ФосАгро», «Уралхим», «Акрон» и «Уралкалий», нарастил обороты почти вдвое: с 5,6 миллиона тонн в 1 полугодии 2022-го до 10,1 миллиона в 2023-м;

АО «Ростерминалуголь», которым управляет Уральская горно-металлургическая компания, увеличила объемы перевалки угля на 12,4 %: 10,9 миллиона тонн в этом году против 9,7 миллиона годом ранее.

Прирос в 1,5 раза и Выборгский порт. У угольного ООО «Порт Логистик» 0,4 миллиона тонн в прошлом году против 0,65 в этом.



Порт Высоцк, напротив, теряет. Падение показателей по полугодию продемонстрировали все три игрока: ООО «Криогаз-Высоцк», актив ПАО «Новатэк», ООО «Порт Высоцкий», учрежденный бизнесменом Андреем Поляковым, и ООО «РПК-Высоцк «Лукойл»-II», которым управляет ООО «Лукойл-транс».

Причем, если на фоне малых объемов перевалки «Криогаз-Высоцк» падение в 5,5 % не столь ощутимо, то у двух других это чувствуется сильнее:

ООО «Порт Высоцкий» потерял 36,7 %, спустившись с показателя 1,5 миллиона тонн по итогам 6 месяцев 2022 года до 0,9 миллиона тонн в 2023-м;

ООО «РПК-Высоцк «Лукойл»-II» уменьшил объемы почти на миллион тонн, или на 14,2 %: с 6 миллионов тонн до 5,1. Наметилось падение и в порту Калининграда: в общей массе грузооборот снизился на 4,4 %, с 4,7 миллиона тонн в 2022-м, до 4,4 в 2023-м. Причем из 12 игроков заметнее других показатели упали у двоих:



универсальный АО «Калининградский МТП» перевалил почти на 30 % меньше — с 0,82 миллиона тонн в 2022-м до 0,59 миллиона в 2023-м. Возможно, на снижении объемов мог сказаться скандал с арестом 46,5 % акций АО «Калининградский МТП», разразившийся в марте этого года;

вдвое снизил перевалку актив «Лукойл-Транса», ООО «Лукойл-Комплексный нефтяной терминал»: с 0,45 миллиона тонн в прошлом году до 0,23 миллиона в этом.

Успешнее других на общем фоне выглядит зерновое ЗАО «Содружество Соя» группы «Содружество», которую в 2018 году Forbes связывал с именем богатейшего бизнесмена Калининградской области Александра Луценко: за 6 месяцев 2023 года компания нарастила грузооборот на 7,9%, с 1,8 миллиона тонн годом ранее до 2,04 миллиона в 2023-м.

Наталья Вязовкина, «Фонтанка.ру»

