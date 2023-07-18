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    Камера сняла, как собака кусает ребёнка за лицо в Мурино. Взрослые не спешили мешать их знакомству

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    20 комментариев

    Момент нападения собаки на полуторагодовалого ребёнка во Всеволожском районе Ленинградской области зафиксировала камера наблюдения. Судя по видео, животное проявило агрессию, когда девочка подползла вплотную — ей никто не мешал.

    47news.ru

    На кадрах, которые публикует 47news 18 июля, видно, как мать остановилась с коляской в нескольких метрах от скамейки, на которой сидела женщина с собакой. Пёс был на поводке и девочкой особо не интересовался. В отличие от малышки, которая, едва получив свободу, подошла и опустилась на колени перед собакой.

    Та укусила. В этот момент хозяйка дёрнула поводок, а мать поторопилась к дочери.

    В полиции сообщали, что девочка пострадала на Воронцовском бульваре в Мурино днём 16 июля. В больницу ее привезли в состоянии средней степени тяжести, госпитализация не потребовалась. Владелица собаки получила протокол за выгул без намордника. По данным 47news, женщина предупреждала, что животное может укусить.

    Случившееся взяла на контроль Всеволожская прокуратура. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин ждёт доклад о ходе проверки.

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    Комментарии 20

    Гость18 Июл 2023 в 20:16
    Виноваты родители
    +0−0
    Гость18 Июл 2023 в 20:08
    "Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин ждёт доклад о ходе проверки" - это к каждому происшествию добавляется? Или только с собаками?)
    +2−0
    Гость18 Июл 2023 в 20:08
    Дурдом на колесах..ребенка к чужой собаке нельзя подпускать..и эта собака в городе должна быть в наморднике..лучшеб по телеку не политику по вечерам..а пртдомашних животных показывали..элементарные правила общения с собакой хотябы...тчк
    +0−0
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