В Мурино собака покусала полуторагодовалого ребенка. Хозяйку ждет штраф

Полиция выясняет обстоятельства нападения собаки на девочку во Всеволожском районе Ленинградской области. Хозяйка предупреждала, что пес без намордника может цапнуть.
Как сообщили в
В паблике «Девяткино online» рассказывают, что ребенок в момент нападения сидел в коляске. На видео видны следы крови на лице плачущего ребенка. Рядом находится женщина с собакой на поводке.
По данным полицейского главка, она уже получила протокол за выгул животного без намордника. Закон Ленобласти предусматривает за это штраф в размере от двух до трех тысяч рублей.
«По данному факту полицией продолжается проверка, устанавливаются все детали происшествия. Материал проверки передан инспектору по делам несовершеннолетних», — сообщили в ведомстве.
Девочку увезли в больницу в состоянии средней степени тяжести. После оказания необходимой помощи ее отпустили домой.
По предварительным данным, хозяйка предупреждала, что собака может укусить, когда любознательная девочка проявила интерес к животному, пишет 47news.