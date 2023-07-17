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    В Мурино собака покусала полуторагодовалого ребенка. Хозяйку ждет штраф

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    Полиция выясняет обстоятельства нападения собаки на девочку во Всеволожском районе Ленинградской области. Хозяйка предупреждала, что пес без намордника может цапнуть.

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    Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 17 июля, медицинская помощь после контакта с животным потребовалась полуторагодовалой девочке. Собака укусила ее у дома № 14 на Воронцовском бульваре в Мурино.

    В паблике «Девяткино online» рассказывают, что ребенок в момент нападения сидел в коляске. На видео видны следы крови на лице плачущего ребенка. Рядом находится женщина с собакой на поводке.

    t.me / news9online

    По данным полицейского главка, она уже получила протокол за выгул животного без намордника. Закон Ленобласти предусматривает за это штраф в размере от двух до трех тысяч рублей.

    «По данному факту полицией продолжается проверка, устанавливаются все детали происшествия. Материал проверки передан инспектору по делам несовершеннолетних», — сообщили в ведомстве.

    Девочку увезли в больницу в состоянии средней степени тяжести. После оказания необходимой помощи ее отпустили домой.

    По предварительным данным, хозяйка предупреждала, что собака может укусить, когда любознательная девочка проявила интерес к животному, пишет 47news.

    Фото: t.me / news9online

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    Собака укусила ребенка
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    Комментарии 18

    Danila-mestari17 Июл 2023 в 21:33
    Ничего не комментирую. Просто случай из недавней практики. В субботу гуляю на даче с собакой породы цвергпинчер. Выхожу из перелеска к месту скопления людей, беру собаку на поводок, обхожу всех стороной. Ко мне подходит девчушка лет 4 - 5 и просит разрешения погладить собаку. Вежливо отказываю - цверг, несмотря на скромные размеры, собака не комнатная и, мягко говоря, не очень ласковая. Девочка отходит, но через 5 минут появляется то ли с сестрой, то ли с подругой с той же просьбой. Опять отказ. На третий "подход" в дело вмешивается папа девочки и уводит ее, логично объясняя, что чужая собака не игрушка. Маме все по ..., она залипла в смартфоне и, таким образом, прозевала еще 2 подхода своих чад к песику. Папа тоже сбавил энтузиазм. Наконец, на 6 раз, когда детки решили обойтись без ненужных вопросов к хозяину, и молча протянули руки к собачке, та лаконично, но сурово объяснила им их неправоту рыком и стремлением цапнуть девах за конечности. Последнего я не допустил, ситуация
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