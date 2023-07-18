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    Акробаты и гиганты — петербуржцы носят из леса странные грибы

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    1 комментарий

    Петербургские грибники в соцсетях хвастаются редкими экземплярами. Полюбуйтесь, какие гиганты и акробаты растут в лесу.

    Белые грибы можно встретить даже в парке.

    В минувшие выходные многие грибники открыли сезон. Некоторые собирают целые ванны.

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    Комментарии 1

    triton197718 Июл 2023 в 17:39
    Ну те же классические дождевики случаются куда более массивными в плане грибообъема)))
    +0−1
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