Акробаты и гиганты — петербуржцы носят из леса странные грибы

Петербургские грибники в соцсетях хвастаются редкими экземплярами. Полюбуйтесь, какие гиганты и акробаты растут в лесу.
Белые грибы можно встретить даже в парке.
В минувшие выходные многие грибники открыли сезон. Некоторые собирают целые ванны.
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Петербургские грибники в соцсетях хвастаются редкими экземплярами. Полюбуйтесь, какие гиганты и акробаты растут в лесу.
Белые грибы можно встретить даже в парке.
В минувшие выходные многие грибники открыли сезон. Некоторые собирают целые ванны.
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