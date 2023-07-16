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    У грибников начинается праздник: счёт идёт на сотни, у кого-то уже целая ванна

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    Фото: Наталья Пудовкина / Грибы и Грибники СПб
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    Воскресенье, 16 июля, выдалось успешным для грибников. Если ещё вчера многие жаловались, что в лесу сухо, пусто, а если что и попадается, то с «пассажирами», то сегодня почти каждому есть чем похвастаться. Бесплатным бонусом идут комары. Публикуем подборку из сообщества «Грибы и Грибники СПб».

    У некоторых грибников счет идёт на десятки. Кристина набрала больше 200 подосиновиков, у Ксении ящик лисичек, у Алексея дома теперь целая ванна грибов.

    Активно идут белые.

    Знатоки также собирают вешенки, летние опята, козлята, солоники.

    Один из подписчиков сообщества показывает странный гриб, похожий на гриб-баран, или полипорус. Недавно «Фонтанка» рассказывала о таких грибах — кустах. Они занесены в Красную книгу, и собирать их запрещено, хотя некоторые грибники всё-таки готовят их в пищу.

    Из ягод в лесу больше всего черники. Многие собирают её по несколько вёдер. Также есть земляника и морошка.

    Фото: Наталья Пудовкина / Грибы и Грибники СПб

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