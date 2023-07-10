Грибной шар нашли в Петербурге. На самом деле это куст, который зовут бараном

Очень редкий гриб обнаружили прямо на территории Санкт-Петербурга, в Курортном районе. Удивительные фотографии публикует 10 июля сообщество «Грибы и Грибники СПб» «ВКонтакте». Знающие грибники умеют его готовить.
Это Polyporus umbellatus — полипорус зонтичный (он же трутовик разветвленный, или зонтичный), а в народе его называют гриб-баран. Внесён в Красную книгу России. Он похож на скопление опят, но на самом деле это один гриб — в виде куста. Базидиомы (плодовые тела) состоят из многочисленных (до 100) ветвистых, хорошо заметных белых ножек с маленькими шляпками, соединенных у основания в общий клубневидный пенек. Достигает в диаметре полуметра, расти любит у оснований лиственных деревьев.
Такие грибы находят в разных регионах России далеко не каждый год. В 2017 году его обнаружили на территории Воронежского биосферного заповедника. «Находка гриба-барана — большая удача как для научных специалистов, так и для грибника. Несмотря на то что гриб-баран относится к трутовикам, он съедобный и собирается населением. Поэтому его находки в последние годы так малочисленны, а сам гриб попал в Красные книги РФ и многих областей», — писали тогда на сайте заповедника.