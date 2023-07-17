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    «Ъ»: при атаке на Крымский мост, возможно, использовали гидроциклы

    2014
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    Версию двойной атаки на Крымский мост публикует 17 июля в своем телеграм-канале «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники. По информации издания, следствием проверяется версия о двойном теракте.

    «Вначале были направлены дистанционно управляемые гидроциклы со взрывчаткой, которые обнаружили и встретили огнем защитники моста, а под их прикрытием удары были нанесены более совершенными штатными боевыми, а не самодельными аппаратами», — пишет «Ъ».

    Также сообщается, что два взрыва под автомобильной частью Крымского моста были зарегистрированы в 03:15.

    Напомним, в результате теракта погибла семейная пара, проезжавшая по мосту, пострадала 14-летняя девочка. Движение легковых автомобилей по Крымскому мосту планируется частично возобновить к концу текущих суток.

    Полностью разрушен один пролет автодорожной части по направлению в Тамань; поврежден один пролет со второй стороны по направлению в Керчь. Двустороннее движение по одной стороне планируется возобновить к 15 сентября, по другой — к ноябрю этого года.

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    Крымский мост
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