Путин принял доклады по теракту на Крымском мосту, а вечером проведет совещание

Президент России Владимир Путин принял доклады по ситуации с терактом на Крымском мосту. Об этом 17 июля сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков.



Также, как сообщает РИА Новости, в 19.00 глава государства проведет совещание по видеоконференции, вице-премьер Марат Хуснуллин в рамках этого совещания с места доложит о ситуации. Напомним, он назначен главой правительственной комиссии, которая займется ликвидацией последствий атаки на мост.

Ранним утром 17 июля на Крымском мосту было остановлено движение. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что произошло ЧП. Вскоре стало известно, что мост атаковали украинские надводные беспилотники. СК РФ возбудил уголовное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт).