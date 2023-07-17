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    «Сухопутный маршрут безопасен». Врио главы Запорожья успокоил крымчан и туристов

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    Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил 17 июля, что наземный маршрут через Запорожскую область работает штатно, ехать по нему безопасно.

    «По поручению правительства РФ автомобильный трафик будет упорядочен с максимальным удобством для наших граждан через новые регионы. Администрация Запорожской области окажет всю необходимую помощь в этой работе, сухопутный маршрут безопасен и отработан», — написал Балицкий в своем телеграм-канале.

    Ранним утром 17 июля движение по Крымскому мосту было остановлено после теракта. Временно также приостанавливалась работа паромной переправы, сейчас она возобновлена.

    Ранее «Фонтанка» публиковала маршрут, которым можно добраться с полуострова в Ростов через новые регионы.

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