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    Въезд на Крымский мост пуст. Керченская паромная переправа возобновила работу

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    Возобновила перевозку людей паромная переправа со стороны Краснодарского края. Об этом 17 июля сообщил региональный оперштаб.

    «Первые пассажиры отправляются из порта Кавказ в Керчь. Сейчас добраться по морю могут только те, кто ехал на рейсовых автобусах, без личного транспорта», — пояснили там.

    Росморречфлот подтвердил, что работа Керченской паромной переправы возобновлена с 10:00 мск. Гидрометеорологические условия благоприятны для судоходства. Она была приостановлена в ночь на 17 июля «до особых распоряжений».

    Оперштаб делится и кадрами с Крымского моста. Машин у пунктов досмотра не осталось, рассказали в ведомстве.

    Тем временем советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что автобусное сообщение из Крыма на материк восстановлено, но с пересадками. Часть пути придется преодолевать на электричке. Легковые автомобили, по его словам, могут в ближайшее время покинуть Крым на пароме, грузовые — только через новые регионы.

    Как сообщили в Национальном антитеррористическом комитете, атаку на Крымский мост в ночь на 17 июля совершили украинские спецслужбы при помощи двух надводных беспилотников. Возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ («Террористический акт»). В результате произошедшего погибли женщина и мужчина из Белгородской области, пострадала их дочь.

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