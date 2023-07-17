Въезд на Крымский мост пуст. Керченская паромная переправа возобновила работу

Возобновила перевозку людей паромная переправа со стороны Краснодарского края. Об этом 17 июля сообщил региональный оперштаб.
«Первые пассажиры отправляются из порта Кавказ в Керчь. Сейчас добраться по морю могут только те, кто ехал на рейсовых автобусах, без личного транспорта», — пояснили там.
Росморречфлот подтвердил, что работа Керченской паромной переправы возобновлена с 10:00 мск. Гидрометеорологические условия благоприятны для судоходства. Она была приостановлена в ночь на 17 июля «до особых распоряжений».
Оперштаб делится и кадрами с Крымского моста. Машин у пунктов досмотра не осталось, рассказали в ведомстве.
Тем временем советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что автобусное сообщение из Крыма на материк восстановлено, но с пересадками. Часть пути придется преодолевать на электричке. Легковые автомобили, по его словам, могут в ближайшее время покинуть Крым на пароме, грузовые — только через новые регионы.
Как сообщили в Национальном антитеррористическом комитете, атаку на Крымский мост в ночь на 17 июля совершили украинские спецслужбы при помощи двух надводных беспилотников. Возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ («Террористический акт»). В результате произошедшего погибли женщина и мужчина из Белгородской области, пострадала их дочь.