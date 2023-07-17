Минтранс РФ: на пролетах Крымского моста повреждено дорожное полотно

На пролетах Крымского моста есть повреждения дорожного полотна. Об этом в понедельник, 17 июля, сообщила пресс-служба Минтранса РФ.
В ведомстве опровергли публикации Telegram-каналов о повреждении опор моста.
«Сами конструкции пролетов находятся на своих опорах. <…> Обследование состояния моста продолжается», — говорится в сообщении.
Ранним утром в понедельник, 17 июля, на Крымском мосту со стороны Краснодарского края произошло ЧП, рассказал губернатор Республики Крым Сергей Аксенов. Подробнее — в материале «Фонтанки».