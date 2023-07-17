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    Минтранс РФ: на пролетах Крымского моста повреждено дорожное полотно

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    3 комментария

    На пролетах Крымского моста есть повреждения дорожного полотна. Об этом в понедельник, 17 июля, сообщила пресс-служба Минтранса РФ.

    В ведомстве опровергли публикации Telegram-каналов о повреждении опор моста.

    «Сами конструкции пролетов находятся на своих опорах. <…> Обследование состояния моста продолжается», — говорится в сообщении.

    Ранним утром в понедельник, 17 июля, на Крымском мосту со стороны Краснодарского края произошло ЧП, рассказал губернатор Республики Крым Сергей Аксенов. Подробнее — в материале «Фонтанки».

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    МинтрансКрымский мост
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    Комментарии 3

    Гость17 Июл 2023 в 07:15
    Очень хорошо, но мало!
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