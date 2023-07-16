Запряженная в карету лошадь опрокинула пассажиров в Ярославле, пострадали минимум трое

Два человека, один из них ребенок, оказались в больнице после попытки прокатиться в карете в Ярославле. Лошадь, по словам очевидцев, стала неуправляемой.
О происшествии на Волжской набережной 16 июля пишет 76.RU. Жители города прогуливались в карете, когда внезапно запряженная в нее лошадь вышла из-под контроля.
«Мы шли рядом с дочкой. Слышу шум, крик. Поворачиваю голову — на меня несется обезумевшая лошадь. Лошадка сначала опрокинула карету и понеслась прямо на нас с дочкой. Чудом схватив дочь в охапку, успел отбежать», — рассказал очевидец.
По словам свидетелей, пострадали пятеро. ТАСС со ссылкой на региональное управление МВД сообщает о трех пострадавших пассажирах: женщина и восьмилетний ребенок вынуждены были поехать в больницу, еще одна горожанка от госпитализации отказалась.