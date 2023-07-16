Загадка младенца в траве раскрыта. Он попал туда сверху

Мама малыша, найденного в траве в московских дворах, была относительно недалеко, но не уследила. Он выпал из окна квартиры.
Как сообщает столичная прокуратура, после инцидента на Сельскохозяйственной улице 16 июля правоохранителям удалось оперативно установить личность матери ребенка. Это
Женщина объяснила, что они с ребенком были дома, она уснула, а сын остался без присмотра и каким-то образом выпал из окна. На подоконнике видны следы маленьких ног.
Лежащего на земле младенца (фото смотрите в предыдущей новости «Фонтанки») заметила проходившая мимо женщина — услышала плач. Она вызвала экстренные службы, после чего его госпитализировали.
«Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, контролируются прокуратурой», — отмечается в сообщении.