Загадка младенца в траве раскрыта. Он попал туда сверху

Мама малыша, найденного в траве в московских дворах, была относительно недалеко, но не уследила. Он выпал из окна квартиры.



Как сообщает столичная прокуратура, после инцидента на Сельскохозяйственной улице 16 июля правоохранителям удалось оперативно установить личность матери ребенка. Это 24-летняя женщина. Вместе с годовалым сыном она живет в этом дворе — на четвертом этаже.