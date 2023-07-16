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    Загадка младенца в траве раскрыта. Он попал туда сверху

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    Мама малыша, найденного в траве в московских дворах, была относительно недалеко, но не уследила. Он выпал из окна квартиры.

    Как сообщает столичная прокуратура, после инцидента на Сельскохозяйственной улице 16 июля правоохранителям удалось оперативно установить личность матери ребенка. Это 24-летняя женщина. Вместе с годовалым сыном она живет в этом дворе — на четвертом этаже.

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    Женщина объяснила, что они с ребенком были дома, она уснула, а сын остался без присмотра и каким-то образом выпал из окна. На подоконнике видны следы маленьких ног.

    Фото: прокуратура Москвы
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    Лежащего на земле младенца (фото смотрите в предыдущей новости «Фонтанки») заметила проходившая мимо женщина — услышала плач. Она вызвала экстренные службы, после чего его госпитализировали.

    «Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, контролируются прокуратурой», — отмечается в сообщении.

    Фото: прокуратура Москвы

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