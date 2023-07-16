Странное происшествие в Москве: во дворах на Сельскохозяйственной улице прохожие заметили маленького ребенка, лежавшего прямо на земле. Об этом 16 июля сообщает столичная прокуратура. Родителей пока не нашли.
Это годовалый мальчик. Телесных повреждений на нем не заметили, передали медикам скорой помощи. Тем не менее его госпитализировали.
«Прокуратура Северо-Восточного административного округа контролирует установление личности ребенка и его родителей, ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, а также дальнейшее жизнеустройство малолетнего мальчика», — отмечается в сообщении.