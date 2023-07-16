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    Москвичи нашли в траве на улице младенца в одном подгузнике

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    3 комментария

    Странное происшествие в Москве: во дворах на Сельскохозяйственной улице прохожие заметили маленького ребенка, лежавшего прямо на земле. Об этом 16 июля сообщает столичная прокуратура. Родителей пока не нашли.

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    Это годовалый мальчик. Телесных повреждений на нем не заметили, передали медикам скорой помощи. Тем не менее его госпитализировали.

    «Прокуратура Северо-Восточного административного округа контролирует установление личности ребенка и его родителей, ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, а также дальнейшее жизнеустройство малолетнего мальчика», — отмечается в сообщении.

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    Комментарии 3

    Гость16 Июл 2023 в 18:57
    Может выпившие забыли...
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