В Кудрово стреляли на улице. Ранены трое

Трёх человек госпитализировали с огнестрельными ранениями после уличного конфликта во Всеволожском районе Ленинградской области 15 июля. Их обидчика ищут.
О стрельбе на Английской улице в Кудрово в полицию сообщили незадолго до шести часов вечера, пишет 47news. На земле лежал мужчина, рядом собиралась толпа.
Как оказалось, пострадавших больше. В больницу увезли приезжих из стран ближнего зарубежья 25-ти, 30-ти и 47-ми лет. По предварительным данным, в них стрелял земляк. Он успел уехать.
Полиция устанавливает все обстоятельства случившегося и ищет стрелка.