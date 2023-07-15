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    В Кудрово стреляли на улице. Ранены трое

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    Трёх человек госпитализировали с огнестрельными ранениями после уличного конфликта во Всеволожском районе Ленинградской области 15 июля. Их обидчика ищут.

    О стрельбе на Английской улице в Кудрово в полицию сообщили незадолго до шести часов вечера, пишет 47news. На земле лежал мужчина, рядом собиралась толпа.

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    Как оказалось, пострадавших больше. В больницу увезли приезжих из стран ближнего зарубежья 25-ти, 30-ти и 47-ми лет. По предварительным данным, в них стрелял земляк. Он успел уехать.

    Полиция устанавливает все обстоятельства случившегося и ищет стрелка.

    Фото: Жизнь в Кудрово

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