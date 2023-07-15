Новосибирск накрыло градом размером с куриное яйцо, пробиты машины

Ледышками завалило Бердское шоссе, Учительскую улицу, деревню Боровая и поселок Краснообск, некоторые градины достигали размеров голубиного яйца. Осадки рекордных размеров достались городскому району Первомайка — градины крупнее куриного яйца едва умещались на ладони. Повреждены автомобили. Фотографиями разрушительных последствий града в Новосибирске в телеграм-канале поделился ведущий специалист центра погоды «ФОБОС» Михаил Леус.

В регионе объявлено штормовое предупреждение. Грозы, ливни, град и ветер до 30 метров в секунду продлятся в Новосибирске и области до воскресенья, 16 июля.



Ранее сообщалось, что непогода бушует и в краснодарском городе Туапсе. Бурные потоки вздувшейся от ливня реки на глазах у очевидца снесли пешеходный мост.

