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    Новосибирск накрыло градом размером с куриное яйцо, пробиты машины

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    Днем 15 июля Новосибирск и окрестности засыпало градом, сообщает НГС.

    Ледышками завалило Бердское шоссе, Учительскую улицу, деревню Боровая и поселок Краснообск, некоторые градины достигали размеров голубиного яйца. Осадки рекордных размеров достались городскому району Первомайка — градины крупнее куриного яйца едва умещались на ладони. Повреждены автомобили. Фотографиями разрушительных последствий града в Новосибирске в телеграм-канале поделился ведущий специалист центра погоды «ФОБОС» Михаил Леус.

    В регионе объявлено штормовое предупреждение. Грозы, ливни, град и ветер до 30 метров в секунду продлятся в Новосибирске и области до воскресенья, 16 июля.

    Ранее сообщалось, что непогода бушует и в краснодарском городе Туапсе. Бурные потоки вздувшейся от ливня реки на глазах у очевидца снесли пешеходный мост.

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