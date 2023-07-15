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    Под Туапсе потоком воды смыло мост. Там идут ливни и есть угроза смерчей

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    2 комментария

    Пешеходный мост в курортном поселке Новомихайловка под Туапсе смыло напором воды прямо на глазах у очевидцев, 15 июля видео опубликовал местный телеграмм-канал «Туапсе небуг агой».

    /t.me/TuapCity

    «Мост пешеходный сломало только что, на моих глазах! Сломало вот только что, 30 секунд назад, завалило!» — комментирует за кадром мужчина.

    До конца сегодняшнего дня, по данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Туапсинском районе действует экстренное предупреждение о непогоде: в крае ливень со шквалистым ветром до 23 м/с, на реках ожидается подъем уровня воды до неблагоприятных отметок, есть опасность образования над морем смерчей.

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    Комментарии 2

    Akabos15 Июл 2023 в 15:02
    Это прорыв!
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