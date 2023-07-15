Под Туапсе потоком воды смыло мост. Там идут ливни и есть угроза смерчей

Пешеходный мост в курортном поселке Новомихайловка под Туапсе смыло напором воды прямо на глазах у очевидцев, 15 июля видео опубликовал местный телеграмм-канал «Туапсе небуг агой».
«Мост пешеходный сломало только что, на моих глазах! Сломало вот только что, 30 секунд назад, завалило!» — комментирует за кадром мужчина.
До конца сегодняшнего дня, по данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Туапсинском районе действует экстренное предупреждение о непогоде: в крае ливень со шквалистым ветром до 23 м/с, на реках ожидается подъем уровня воды до неблагоприятных отметок, есть опасность образования над морем смерчей.