Лось. Просто лось. В Царском Селе на рассвете гулял сохатый

В Царском Селе на рассвете гулял молодой и любопытный лось. Свидетелями променада стали участники паблика «ДТП и ЧП», которым в столь ранний час тоже не спалось. Снято на въезде в Пушкин, рядом с новым корпусом СПбГАУ(аграрного университета). Появление автомобиля насторожило сохатого, и он прервал знакомство с местными достопримечательностями. Хорошо, что машина не вызвала у гостя агрессию — бывает и такое.
Напомним, с начала года в авариях на дорогах Ленобласти были сбиты 117 животных. По данным ведомства, в ДТП пострадало 95 лосей, 12 косуль, 13 кабанов и два медведя. Такие аварии могут обойтись дорого — от 30 до 80 тысяч рублей (самый «дешевый» — кабан, самый «дорогой» — лось).