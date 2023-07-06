Пропустите лося. В Ленобласти больше сотни ДТП с дикими животными с начала года

С начала года в авариях на дорогах Ленобласти были сбиты 117 животных. Подробнее об этой статистике 6 июля рассказали в пресс-службе регионального комитета по охране объектов животного мира.



По данным ведомства, в ДТП пострадало 95 лосей, 12 косуль, 13 кабанов и два медведя. Такие аварии могут обойтись дорого — от 30 до 80 тысяч рублей (самый «дешевый» — кабан, самый «дорогой» — лось). Водителей просят быть осторожными, особенно в темное время суток, и обращать внимание на предупреждающие знаки.

Если вы все-таки попали в аварию с животным, следует выключить зажигание, включить «аварийку», выставить знак аварийной остановки и вызвать полицию. Не помешает снять последствия ДТП на фото или видео, а вот пытаться самостоятельно помочь пострадавшему животному не стоит — это неоправданный риск, если у вас нет профессиональных навыков.