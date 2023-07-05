Потому что это красиво. Рога начали менять форму, и лоси их очень берегут

В лесах Ленинградской области у лосей начали ветвиться рога. Об этом 5 июля рассказывает биолог Павел Глазков в своем канале «Каждой твари по паре».



«Месяц назад моя видеоловушка сняла сохатых, растущие рога которых были пока еще в виде небольших прямых отростков. И вот лесные великаны снова пришли попозировать перед камерой», — пишет Павел Глазков.

