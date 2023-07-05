Потому что это красиво. Рога начали менять форму, и лоси их очень берегут

В лесах Ленинградской области у лосей начали ветвиться рога. Об этом 5 июля рассказывает биолог Павел Глазков в своем канале «Каждой твари по паре».
«Месяц назад моя видеоловушка сняла сохатых, растущие рога которых были пока еще в виде небольших прямых отростков. И вот лесные великаны снова пришли попозировать перед камерой», — пишет Павел Глазков.
Теперь уже рога стали ветвиться. Они пока мягкие, покрытые тонкой бархатистой кожицей. Самцы сейчас относятся к ним очень бережно: их легко повредить, например, о сучки деревьев. А в случае травмы они будут расти криво и потеряют привлекательность для самок. В начале августа рога достигнут максимального размера и превратятся в крепкую кость. Чтобы рога выросли красивыми, лосям надо хорошо питаться.
«Форма рогов и число отростков отражают физическое состояние животного, и отчасти — его возраст. Любые изменения в организме лося отражаются на развитии рогов, в том числе и рацион питания», — объясняет зоолог.