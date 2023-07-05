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    Потому что это красиво. Рога начали менять форму, и лоси их очень берегут

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    8 комментариев

    В лесах Ленинградской области у лосей начали ветвиться рога. Об этом 5 июля рассказывает биолог Павел Глазков в своем канале «Каждой твари по паре».

    «Месяц назад моя видеоловушка сняла сохатых, растущие рога которых были пока еще в виде небольших прямых отростков. И вот лесные великаны снова пришли попозировать перед камерой», — пишет Павел Глазков.

    Теперь уже рога стали ветвиться. Они пока мягкие, покрытые тонкой бархатистой кожицей. Самцы сейчас относятся к ним очень бережно: их легко повредить, например, о сучки деревьев. А в случае травмы они будут расти криво и потеряют привлекательность для самок. В начале августа рога достигнут максимального размера и превратятся в крепкую кость. Чтобы рога выросли красивыми, лосям надо хорошо питаться.

    «Форма рогов и число отростков отражают физическое состояние животного, и отчасти — его возраст. Любые изменения в организме лося отражаются на развитии рогов, в том числе и рацион питания», — объясняет зоолог.

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    Комментарии 8

    Гость05 Июл 2023 в 12:51
    Нет секса без рогов :)))
    +0−0
    Гость05 Июл 2023 в 12:47
    На второй фото лось явно что-то подозревает :)
    +0−0
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