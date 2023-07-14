Россиянин Вадим Конощенок экстрадирован из Эстонии в США. Его подозревают в закупке электроники для «гиперзвука» в обход санкций

Гражданин РФ Вадим Конощенок экстрадирован из Эстонии в США и в пятницу предстанет перед судом, сообщает 14 июля ТАСС со ссылкой на офис федерального прокурора по восточному округу Нью-Йорка. Конощенок обвиняется в незаконной закупке электроники для военно-промышленного комплекса России.
Напомним, «Фонтанка» писала об этой истории. Вадим Конощенок был арестован в декабре 2022 года в Эстонии по запросу США. Повод — подозрения в закупках продукции военного и двойного назначения для России в обход санкций.
По этому делу пятерым россиянам и двум американцам грозит до 30 лет тюрьмы. По версии американского минюста, все семеро «незаконно приобретали и экспортировали особо чувствительные электронные компоненты, некоторые из них могут использоваться для разработки ядерных и гиперзвуковых вооружений».
Американцы тогда заявляли, что трое подозреваемых были связаны с компаниями «Серния Инжиниринг» и «Сертал». Задачей Конощенка, которого в США называли офицером ФСБ, как считают в Нью-Йорке, была приемка товаров в Эстонии и переправка их в Россию.