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    Россиянин Вадим Конощенок экстрадирован из Эстонии в США. Его подозревают в закупке электроники для «гиперзвука» в обход санкций

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    2 комментария

    Гражданин РФ Вадим Конощенок экстрадирован из Эстонии в США и в пятницу предстанет перед судом, сообщает 14 июля ТАСС со ссылкой на офис федерального прокурора по восточному округу Нью-Йорка. Конощенок обвиняется в незаконной закупке электроники для военно-промышленного комплекса России.

    Напомним, «Фонтанка» писала об этой истории. Вадим Конощенок был арестован в декабре 2022 года в Эстонии по запросу США. Повод — подозрения в закупках продукции военного и двойного назначения для России в обход санкций.

    По этому делу пятерым россиянам и двум американцам грозит до 30 лет тюрьмы. По версии американского минюста, все семеро «незаконно приобретали и экспортировали особо чувствительные электронные компоненты, некоторые из них могут использоваться для разработки ядерных и гиперзвуковых вооружений».

    Американцы тогда заявляли, что трое подозреваемых были связаны с компаниями «Серния Инжиниринг» и «Сертал». Задачей Конощенка, которого в США называли офицером ФСБ, как считают в Нью-Йорке, была приемка товаров в Эстонии и переправка их в Россию.

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    Комментарии 2

    Гость14 Июл 2023 в 19:49
    обменный фонд
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    Гость14 Июл 2023 в 19:44
    Новый "бут"
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