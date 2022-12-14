В США группу россиян заподозрили в создании схемы подсанкционных поставок, среди обвиняемых сотрудник ФСБ

Пятеро россиян и двое граждан США, по версии следствия, причастны к созданию схемы, по которой в обход санкций в Россию попадали электроника и техника для Минобороны. Она работала при поддержке ФСБ, уверены в минюсте США.

О задержании троих человек 14 декабря сообщает американский минюст. Подозреваемые были связаны с компаниями «Серния Инжиниринг» и «Сертал», в схеме принимал участие Вадим Конощенок, его называют сотрудником ФСБ. Задачей Конощенка была приемка товаров в Эстонии и переправка их в Россию, он задержан по запросу об эстрадиции.