В США группу россиян заподозрили в создании схемы подсанкционных поставок, среди обвиняемых сотрудник ФСБ

Пятеро россиян и двое граждан США, по версии следствия, причастны к созданию схемы, по которой в обход санкций в Россию попадали электроника и техника для Минобороны. Она работала при поддержке ФСБ, уверены в минюсте США.
О задержании троих человек 14 декабря сообщает американский минюст. Подозреваемые были связаны с компаниями «Серния Инжиниринг» и «Сертал», в схеме принимал участие Вадим Конощенок, его называют сотрудником ФСБ. Задачей Конощенка была приемка товаров в Эстонии и переправка их в Россию, он задержан по запросу об эстрадиции.
Еще один фигурант, Алексей Ипполитов, якобы выполнял роль связного, который получал заказ в России и сообщал, что именно нужно закупить Евгению Гринину и Светлане Скворцовой. Дальше в схему вступал бывший житель Нью-Йорка Борис Лившиц, через подставные компании и счета заказ оплачивался, после чего в координации с Конощенком и американцами Алексеем Брайманом и Вадимом Ермоленко появлялись поддельные документы и организовывалась логистика.
По версии американского минюста, все семеро «незаконно приобретали и экспортировали особо чувствительные электронные компоненты, некоторые из них могут использоваться для разработки ядерных и гиперзвуковых вооружений».