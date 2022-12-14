В Эстонии арестован россиянин, подозреваемый в закупках продукции военного назначения в обход санкций

В Эстонии по запросу США арестован гражданин России Вадим Конощенок. Его подозревают в закупках продукции военного и двойного назначения для России в обход санкций. Арест россиянина подтвердила эстонская полиция, сообщает 14 декабря РИА Новости.



Ранее Минюст США заявил, что пятерым россиянам и двум американцам грозит до 30 лет тюрьмы в случае, если они будут признаны виновными в масштабных закупках продукции военного и двойного назначения для РФ в обход санкций.



«Фонтанка» писала, что, по версии американского минюста, все семеро «незаконно приобретали и экспортировали особо чувствительные электронные компоненты, некоторые из них могут использоваться для разработки ядерных и гиперзвуковых вооружений».

