    Сейчас

    -5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -5˚C

    Пасмурно, небольшой снег

    Ощущается как -8

    2 м/с, ю-з

    751мм

    84%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd63.21eur66.7

    В Эстонии арестован россиянин, подозреваемый в закупках продукции военного назначения в обход санкций

    2523
    2 комментария

    В Эстонии по запросу США арестован гражданин России Вадим Конощенок. Его подозревают в закупках продукции военного и двойного назначения для России в обход санкций. Арест россиянина подтвердила эстонская полиция, сообщает 14 декабря РИА Новости.

    Ранее Минюст США заявил, что пятерым россиянам и двум американцам грозит до 30 лет тюрьмы в случае, если они будут признаны виновными в масштабных закупках продукции военного и двойного назначения для РФ в обход санкций.

    «Фонтанка» писала, что, по версии американского минюста, все семеро «незаконно приобретали и экспортировали особо чувствительные электронные компоненты, некоторые из них могут использоваться для разработки ядерных и гиперзвуковых вооружений».

    Напомним, в конце ноября Совет Евросоюза утвердил решение о включении обхода санкций в список уголовно наказуемых преступлений, включенных в Договор о функционировании ЕС.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК11
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close