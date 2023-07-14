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    Николай Дроздов госпитализирован из-за отравления

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    10 комментариев

    Зоолог и телеведущий Николай Дроздов обратился в больницу из-за отравления. Он уже чувствует себя лучше, но пока остается под наблюдением врачей. Об этом в пятницу, 14 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на друга семьи певца и композитора Дмитрия Дунаева.

    «Только что мы разговаривали с Татьяной Петровной [женой Дроздова]. У него небольшое отравление. Отвезли в больницу, сделали необходимые процедуры», — рассказал он.

    По словам Дунаева, еще несколько дней Дроздову будет необходимо находиться в больнице, но причин для паники нет.

    В январе нынешнего года телеведущий Николай Дроздов был госпитализирован в день рождения своей жены. По пути на работу он упал и сломал ребра.

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    ГоспитализацияНиколай Дроздов
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    Комментарии 10

    Гость14 Июл 2023 в 19:48
    Его откормить
    немного
    +0−0
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