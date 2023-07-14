    Сейчас

    +21˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +21˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 20

    3 м/с, зап

    757мм

    69%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd90.18eur100.68

    Два грузовика и легковая сошлись влобовую на Мурманском шоссе

    1197
    1 комментарий

    читатель «Фонтанки»

    Серьезная авария с грузовиками собрала пробку на трассе «Кола» в Кировском районе Ленобласти. Известно о нескольких пострадавших.

    Около 15:35 на 75-м километре федеральной трассы Р-21 «Кола», в районе Подолья, произошло лобовое столкновение легкового и двух грузовых автомобилей, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». На кадрах с места ДТП видно фуру MAN с поврежденной кабиной и частично оказавшийся в кювете внедорожник KIA.

    В результате аварии пострадали два человека. Движение по трассе сильно затруднено. По данным «Яндекс.Пробок», затор в сторону Петербурга растянулся на 4 километра, пробка в область составляет более 6 километров.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Ленинградская областьДТПДТП с грузовикамиТрасса Р-21 Кола
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close