Два грузовика и легковая сошлись влобовую на Мурманском шоссе

читатель «Фонтанки»
Серьезная авария с грузовиками собрала пробку на трассе «Кола» в Кировском районе Ленобласти. Известно о нескольких пострадавших.
Около 15:35 на 75-м километре федеральной трассы Р-21 «Кола», в районе Подолья, произошло лобовое столкновение легкового и двух грузовых автомобилей, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». На кадрах с места ДТП видно фуру MAN с поврежденной кабиной и частично оказавшийся в кювете внедорожник KIA.
В результате аварии пострадали два человека. Движение по трассе сильно затруднено. По данным «Яндекс.Пробок», затор в сторону Петербурга растянулся на 4 километра, пробка в область составляет более 6 километров.