Погибшие после купания на Суздальских озерах дети отмечали день рождения друга. Их исчезновение заметили не сразу

Группа подростков не сразу заметили пропажу 15-летнего мальчика и 12-летней девочки, с которыми праздновали на пляже в Выборгском районе день рождения.



Как стало известно «Фонтанке» 14 июля, погибшие были в компании из десятка подростков. Потом они отошли, а друзья не сразу заметили их долгого отсутствия. Они, по предварительной информации, думали, что мальчик и девочка пошли прогуляться.



Забеспокоившись, они обратились на спасательную станцию. Тут же нашлись очевидцы, которые видели, что дети шли купаться.

