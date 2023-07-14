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    Погибшие после купания на Суздальских озерах дети отмечали день рождения друга. Их исчезновение заметили не сразу

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    Группа подростков не сразу заметили пропажу 15-летнего мальчика и 12-летней девочки, с которыми праздновали на пляже в Выборгском районе день рождения.

    Как стало известно «Фонтанке» 14 июля, погибшие были в компании из десятка подростков. Потом они отошли, а друзья не сразу заметили их долгого отсутствия. Они, по предварительной информации, думали, что мальчик и девочка пошли прогуляться.

    Забеспокоившись, они обратились на спасательную станцию. Тут же нашлись очевидцы, которые видели, что дети шли купаться.

    Спасатели вытащили подростков, которые нашли ушли пошли на дно. Стали откачивать до приезда скорой. Медики успели отвезти детей в больницы: мальчика в ДГБ имени святой Ольги, а девочку — в педиатрический. С разницей в два часа, не смотря на усилия врачей, дети скончались.

    Было возбуждено уголовное дело по статье «причинении смерти по неосторожности». Прокуратура Выборгского района взяла на контроль проведение расследования.

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