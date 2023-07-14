Спасенные на Суздальских озерах подростки умерли в больнице. Возбуждено уголовное дело

Девочка и мальчик, которых спасли на Верхнем Суздальском озере, скончались в больницах.



12-летнюю и 15-летнего жителей Фрунзенского района скорая привезла в стационары в тяжелом состоянии, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 14 июля.



В половине восьмого вечера из ДГБ имени Святой Ольги поступила информация о том, что госпитализированный к ним мальчик скончался. А в девять вечера из Педиатрического университета пришла печальная новость и о спасенной девочке.



Детей вытащили из воды накануне около пяти дня на Верхнем Суздальском озере сотрудники спасательной службы. О том, что купальщиков не видно в воде, тревогу забили очевидцы. За небольшое время подростки успели сильно нахлебаться воды.

