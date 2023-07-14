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    Спасенные на Суздальских озерах подростки умерли в больнице. Возбуждено уголовное дело

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    Девочка и мальчик, которых спасли на Верхнем Суздальском озере, скончались в больницах.

    12-летнюю и 15-летнего жителей Фрунзенского района скорая привезла в стационары в тяжелом состоянии, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 14 июля.

    В половине восьмого вечера из ДГБ имени Святой Ольги поступила информация о том, что госпитализированный к ним мальчик скончался. А в девять вечера из Педиатрического университета пришла печальная новость и о спасенной девочке.

    Детей вытащили из воды накануне около пяти дня на Верхнем Суздальском озере сотрудники спасательной службы. О том, что купальщиков не видно в воде, тревогу забили очевидцы. За небольшое время подростки успели сильно нахлебаться воды.

    СК Выборгского района Петербурга возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

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