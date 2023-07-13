На Верхнем Суздальском озере едва успели спасти двух подростков

Двух подростков спасли на Верхнем Суздальском озере в Петербурге. Как сообщают 13 июля в МЧС, вечером при купании в Верхнем Суздальском озере 12-летняя девочка и 15-летний мальчик стали тонуть. Обоих извлекли из воды спасатели. На берегу детям потребовалось провести реанимационные действия, затем их передали медикам, сейчас они в больнице.
Напомним, с начала купального сезона на водоёмах Петербурга и области множество смертельных случаев. Так, 2 июля 13-летний сын сотрудницы одного из комитетов правительства Петербурга утонул в карьере у массива «Западная Лица» во Всеволожском районе,
А 30 июня 36-летний петербуржец в Кировске утонул в Неве, спасая ребенка. Как рассказали очевидцы, мальчика лет десяти стало сносить течением. Отец бросился ему на помощь, смог вытащить сына, но сам захлебнулся.
В очередной раз спасатели призывают быть предельно осторожными во время отдыха на воде!