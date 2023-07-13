На Верхнем Суздальском озере едва успели спасти двух подростков

Двух подростков спасли на Верхнем Суздальском озере в Петербурге. Как сообщают 13 июля в МЧС, вечером при купании в Верхнем Суздальском озере 12-летняя девочка и 15-летний мальчик стали тонуть. Обоих извлекли из воды спасатели. На берегу детям потребовалось провести реанимационные действия, затем их передали медикам, сейчас они в больнице.



Напомним, с начала купального сезона на водоёмах Петербурга и области множество смертельных случаев. Так, 2 июля 13-летний сын сотрудницы одного из комитетов правительства Петербурга утонул в карьере у массива «Западная Лица» во Всеволожском районе,