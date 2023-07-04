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    Военные осушают карьер в Ленобласти, где утонул сын чиновницы. Местные возмущены

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    16 комментариев

    Военные прорыли канаву у карьера в Сертолово, где накануне погиб 13-летний мальчик, сообщает 4 июля портал 47news. Пока местные боятся затопления своих дачных участков, в Западном военном округе говорят о плановых работах.

    В пресс-службе округа заявили, что карьер расположен на территории воинской части и сейчас проводятся работы по его осушению.

    По словам местных жителей, со вчерашнего вечера уровень воды в водоеме опустился примерно на три метра. Одних встревожила судьба птиц и рыб, которые обитают в этом карьере. Других беспокоит, что потоком воды может повредить мост, дорогу и затопить дачные участки.

    Трагедия произошла 2 июля, когда 13-летний сын сотрудницы одного из комитетов Петербурга утонул в карьере у массива «Западная Лица» во Всеволожском районе, уточняет ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР).

    Новость о случившемся дошла до председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, который запросил доклад о причинах и обстоятельствах гибели мальчика, чтобы проверить версию криминальной смерти семиклассника.

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    КарьерСертоловоМальчик утонулОсушение
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    Комментарии 16

    Гость04 Июл 2023 в 22:04
    Все таки интересные рефлексии Бастрыкина...
    Какие то выборочные.
    +0−0
    Гость04 Июл 2023 в 21:37
    Так когда-то осушили Аральское море.
    +0−0
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