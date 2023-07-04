Военные осушают карьер в Ленобласти, где утонул сын чиновницы. Местные возмущены

Военные прорыли канаву у карьера в Сертолово, где накануне погиб 13-летний мальчик, сообщает 4 июля портал 47news. Пока местные боятся затопления своих дачных участков, в Западном военном округе говорят о плановых работах.



В пресс-службе округа заявили, что карьер расположен на территории воинской части и сейчас проводятся работы по его осушению.

По словам местных жителей, со вчерашнего вечера уровень воды в водоеме опустился примерно на три метра. Одних встревожила судьба птиц и рыб, которые обитают в этом карьере. Других беспокоит, что потоком воды может повредить мост, дорогу и затопить дачные участки.