Неизвестный сжег машину председателя СНТ в Ленобласти. Камера сняла, как он крался и готовился

«Фонтанка.ру»
Полиция Всеволожского района Ленобласти расследует автомобильный поджог в одном из районных садоводств. Сгорели две машины, принадлежавшие семье председателя. Как все происходило, показала запись с камеры наблюдения.
В 2:50 12 июля в полицию обратился председатель садоводческого товарищества и сообщил, что в СНТ «Юбилейное» горят два автомобиля, стало известно «Фонтанке» 13 июля. Выяснилось, что неизвестный злоумышленник поджег припаркованный в садоводстве Peugeot Boxer 2013 года выпуска, а от него загорелась стоявшая рядом Toyota Avensis 2009 года выпуска, принадлежавшая самому заявителю. На записи видно, как злоумышленник крадучись подобрался к микроавтобусу, повесил ему на зеркало что-то, похожее на бумажную ленту, облил машину жидкостью и поджег.
В результате обе машины выгорели полностью, ущерб составил 2 миллиона рублей. Люди в пожаре не пострадали. По словам заявителя, угроз он не получал. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ст. 167 ч. 2 УК РФ (поджог).