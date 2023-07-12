«Скандинавию» перекроют в районе Черкасово для работ на линии электропередачи

Работы на электросетях несколько раз за день полностью остановят движение на федеральной трассе А-181 «Скандинавия» в Выборгском районе Ленобласти 13 июля. Перекрывать будут ненадолго.

С 11:00 до 13:00 среды на 132-м километре автодороги А-181 «Скандинавия» будут трижды полностью перекрывать движение транспорта для переустройства линий электропередачи, сообщает 12 июля пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Продолжительность каждого перекрытия составит не более 5 минут.