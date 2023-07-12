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    «На утилизацию». Глава комитета Госдумы по обороне Картаполов высказался о передаче командиров «Азова»* Украине

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    Президент Турции Реджеп Эрдоган передал командиров запрещенного и признанного в РФ террористическим нацбатальона «Азов»* на утилизацию. Об этом в среду, 12 июля, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, передает Telegram-канал «Вы слушали «Маяк».

    «Эрдогану они надоели, он их и сдал на утилизацию», — заявил парламентарий.

    По словам Картаполова, президент Турции является лидером независимого государства, который работает в интересах своей страны. «Другом он нашим никогда не был и вряд ли будет. У него четко стоят задачи, и он их выполняет», — добавил Картаполов.

    Пятеро освобожденных из плена азовцев 8 июля вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским прилетели из Турции во Львов, где заявили о намерении продолжить участие в боевых действиях. Это произошло вопреки договоренностям Москвы, Анкары и Киева о том, что боевики должны находиться в Турции до окончания конфликта.

    Всё, что известно о ситуации, можно прочитать здесь.

    *Запрещен в РФ и признан террористической организацией.

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