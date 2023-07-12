«На утилизацию». Глава комитета Госдумы по обороне Картаполов высказался о передаче командиров «Азова»* Украине

Президент Турции Реджеп Эрдоган передал командиров запрещенного и признанного в РФ террористическим нацбатальона «Азов»* на утилизацию. Об этом в среду, 12 июля, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, передает Telegram-канал «Вы слушали «Маяк».

«Эрдогану они надоели, он их и сдал на утилизацию», — заявил парламентарий.

По словам Картаполова, президент Турции является лидером независимого государства, который работает в интересах своей страны. «Другом он нашим никогда не был и вряд ли будет. У него четко стоят задачи, и он их выполняет», — добавил Картаполов.