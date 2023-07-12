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    В Гатчине посетители магазина дрались и стреляли из-за бутылки вина. Недолгий побег попал на видео

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    Ночь в гатчинском продуктовом магазине в Ленинградской области перестала быть томной, когда туда пришёл решительный посетитель, на помощь которому подоспел друг с пистолетом.

    Канал Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

    Как сообщили в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, двое сотрудников магазина на улице Карла Маркса сцепились с посетителем в пятом часу утра 12 июля. Мужчина как будто настроился встречать рассвет навеселе, но платить за вино в неурочный для его продажи час не стал.

    Оценив расклад сил не в свою пользу, он вызвонил подмогу. Товарищ с пистолетом подоспел через несколько минут и тремя выстрелами предположительно из охолощённого пистолета обеспечил побег.

    Сотрудники магазина не пострадали, один, судя по видео, успел нырнуть под стол и нажать кнопку тревожной сигнализации.

    «Наряд Росгвардии по приметам недалеко от места происшествия задержал обоих, но оружия при них не оказалось. Одного доставили в отдел полиции, второго участника драки скорая увезла в больницу», — рассказали в ведомстве.

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