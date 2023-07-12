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    В Пикалёво гружёный самосвал влетел в витрину «Магнита»

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    12 комментариев
    Фото: 47news
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    Гружёный самосвал влетел в витрину магазина в городе Пикалёво Бокситогорского района Ленинградской области утром 12 июля. От потерявшего управление грузовика досталось магазину «Магнит» на улице Металлургов. Перед этим он врезался в легковушку. В результате аварии травмы получил только водитель самосвала, сотрудники и посетители магазина не пострадали.

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    Как сообщили 47news в ГКУ «Леноблпожспас», сигнал о ДТП поступил в 09:35. По предварительным данным, МАЗ с землей, задев машину «Нива», врезался в «Магнит». На фотографиях из магазина видно, что пострадала дверь, а также холодильники.

    Водителя из разбитой кабины деблокировали спасатели 117-й пожарной части и передали скорой помощи.

    В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти добавили, что водитель не справился с управлением, однако точная причина пока не установлена. Мужчину госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. По факту аварии полицейскими проводится проверка.

    Фото: 47news

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    Комментарии 12

    Гость12 Июл 2023 в 12:57
    Ни дня без "профи"!!!
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