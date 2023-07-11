Стало известно, за кем дорожники убирали масляную лужу на Васильевском, где падали велосипедисты. За собой

ГУДП «Центр» выяснил источник маслянистой жидкости на стрелке Васильевского острова, на которой скользили и падали велосипедисты 11 июля. Это грузовик самого предприятия, «плевок» обнаружили по видео.



Как подтвердили «Фонтанке» в ГУДП, наследил поливомоечный КАМАЗ. По предварительным данным, у него вырвало шланг гидравлики. Сейчас в предприятии идет по этому поводу проверка. Неприятные кадры остались на записях уличной камеры, которые есть в распоряжении редакции.

