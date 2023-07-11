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    Стало известно, за кем дорожники убирали масляную лужу на Васильевском, где падали велосипедисты. За собой

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    ГУДП «Центр» выяснил источник маслянистой жидкости на стрелке Васильевского острова, на которой скользили и падали велосипедисты 11 июля. Это грузовик самого предприятия, «плевок» обнаружили по видео.

    Как подтвердили «Фонтанке» в ГУДП, наследил поливомоечный КАМАЗ. По предварительным данным, у него вырвало шланг гидравлики. Сейчас в предприятии идет по этому поводу проверка. Неприятные кадры остались на записях уличной камеры, которые есть в распоряжении редакции.

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    Напомним, ранее несколько велосипедистов упали при съезде с Дворцового моста на стрелку Васильевского острова, все они говорили о залитой чем-то маслянистым и скользким дороге. На место выехали специалисты ГУДП «Центр», которые замыли участок водой и специальным шампунем.

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