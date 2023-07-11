Скользкие улицы. Масляная жидкость на дороге пороняла велосипедистов у Дворцового моста

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Утро 11 июля в центре Петербурга принесло неприятный сюрприз для велосипедистов и велосипедисток. Проезжая часть на съезде с Дворцового моста оказалась покрыта чем-то скользким, и если на четырех колесах этого особо незаметно, то на двух, как и на ногах, удержаться гораздо сложнее, особенно когда не ждешь подвоха.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Заезд велоклуба в центре города в 8 часов утра закончился тремя падениями с синяками и ссадинами на руках, ногах и лицах, рассказали «Фонтанке» читатели. Досталось и мужчине на электровелосипеде, который совершенно внезапно для самого себя слетел с него на ровном месте. Вдобавок упавшие еще и перепачкались в чем-то вроде мазута. Пострадавшие сообщили о ситуации в комитет по благоустройству.

Фото: читательница «Фонтанки» Фото: читательница «Фонтанки» Фото: читательница «Фонтанки» Фото: читательница «Фонтанки» Поделиться Поделиться





Оказалось, что проезжая часть на съезде с Дворцового к Бирже в крайнем правом ряду на протяжении нескольких метров покрыта маслянистой жидкостью, из-за которой дорога стала скользкой, создавая аварийную ситуацию. Пахнет от загрязнения то ли маслом, то ли соляркой, отметил побывавший на месте корреспондент «Фонтанки». Пешком по грязному участку идти тоже скользко, а вокруг видны следы от колес и обуви.

Фото: читательница «Фонтанки» Фото: читательница «Фонтанки» Поделиться Поделиться





В комитете по благоустройству «Фонтанке» рассказали, что после поступившего в ЕДС сообщения на место обнаружения масляного следа была незамедлительно отправлена техника для устранения загрязнения и произведена замывка территории. «В настоящий момент проблема устранена», — сообщили в ведомстве. Дорожники не брали вещество на анализ. Но, по словам собеседника «Фонтанки», речь и правда идет о маслянистой жидкости.

Как отмечает наш корреспондент, на место приехала коммунальная машина, дорогу моют с шампунем.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться



