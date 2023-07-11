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    Volkswagen догнал бензовоз в Кузьмоловском, а рядом BMW отправил Smart в кювет

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    читатель «Фонтанки»

    Две аварии, в том числе одна — с бензовозом, произошли в одном и том же месте во Всеволожском районе Ленобласти с разницей в 20 минут. Одному из участников потребовалась помощь медиков.

    В 12:01 11 июля у дома 1 по Придорожной улице в поселке Кузьмоловский столкнулись автомобили BMW и Smart, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. На кадрах с места ДТП, снятых читателем, видно, что «Смарт» выкинуло в кювет, а «БМВ» остался стоять поперек дороги с вывернутым передним колесом.

    Фото: читатель «Фонтанки»
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    А в 12:20 рядом столкнулись легковой автомобиль Volkswagen и бензовоз Volvo. Судя по видео, «Фольксваген» въехал в бензовоз сзади, вмяв себе переднюю часть о его бампер.

    Фото: читатель «Фонтанки»
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    В первой аварии пострадал водитель «Смарта». Его госпитализировали в состоянии средней тяжести. По факту произошедшего полиция ведет проверку. Второе ДТП обошлось без пострадавших. По данным «Яндекс.Пробок», движение там сейчас затруднено на обеих дорогах и в оба направления.

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    Фото: читатель «Фонтанки»
    Фото: читатель «Фонтанки»

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