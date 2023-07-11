Volkswagen догнал бензовоз в Кузьмоловском, а рядом BMW отправил Smart в кювет

Две аварии, в том числе одна — с бензовозом, произошли в одном и том же месте во Всеволожском районе Ленобласти с разницей в 20 минут. Одному из участников потребовалась помощь медиков.

В 12:01 11 июля у дома 1 по Придорожной улице в поселке Кузьмоловский столкнулись автомобили BMW и Smart, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. На кадрах с места ДТП, снятых читателем, видно, что «Смарт» выкинуло в кювет, а «БМВ» остался стоять поперек дороги с вывернутым передним колесом.