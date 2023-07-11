Главный синоптик Петербурга: облака уходят, солнце приходит

Над Санкт-Петербургом и Ленинградской областью утром во вторник, 11 июля, еще наблюдалась облачность, но она уходит — уже скоро появится солнце. Сегодня днем в городе температура воздуха ожидается выше 20 градусов тепла. Об этом рассказал главный синоптик города Александр Колесов в своем Telegram-канале.

Также он подсчитал, что первая декада июля закончилась со средней температурой в городе 17,5 градуса тепла. «По сегодняшним меркам это холодно, так как отклонение от нормы составляет –1,2 гр. Но это от новой нормы (период 1991–2020 годы), принятой в прошлом году», — говорится в посте Колесова.

