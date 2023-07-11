В Петербурге прохладно, но без дождей

В Петербурге все еще прохладная, но сухая погода. Температура воздуха постепенно повышается.

По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 11 июля в городе переменная облачность, без осадков, ветер умеренный. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 9–11 градусов, днем составит 20–22 градуса.



Как сообщает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус, синоптическая ситуация в Петербурге будет формироваться под влиянием наполненного холодными воздушными массами гребня антициклона с севера. При переменной облачности осадков в регионе не ожидается.

