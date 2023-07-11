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    В Петербурге прохладно, но без дождей

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    2 комментария

    В Петербурге все еще прохладная, но сухая погода. Температура воздуха постепенно повышается.

    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 11 июля в городе переменная облачность, без осадков, ветер умеренный. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 9–11 градусов, днем составит 20–22 градуса.

    Как сообщает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус, синоптическая ситуация в Петербурге будет формироваться под влиянием наполненного холодными воздушными массами гребня антициклона с севера. При переменной облачности осадков в регионе не ожидается.

    В среду также без осадков, но уже +22…+24°.

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    Комментарии 2

    Гость11 Июл 2023 в 08:45
    Ну и ладушки.
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