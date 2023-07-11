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    Наезд на юного самокатчика на перекрестке Планерной и Шуваловского попал на камеру

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    «Фонтанка.ру»

    ДТП с подростком на самокате, произошедшее в Приморском районе Петербурга днем 10 июля, попало в объектив камеры видеонаблюдения. Перекресток и, в частности, пешеходный переход в момент наезд были весьма оживленными.

    ДТП случилось в 14:38 на пересечении Планерной улицы и Шуваловского проспекта. На записи, имеющейся в распоряжении «Фонтанки», видно, как Шуваловский по «зебре» на зеленый свет переходит толпа пешеходов, а транспорт с Планерной ждет возможности повернуть направо. В какой-то момент водитель KIA Sportage, улучив просвет между людьми, пытается проехать «зебру», но сбивает подростка, который выехал на переход на самокате. Ехавший следом доставщик на велосипеде, которого мальчик обогнал на островке безопасности, успел спешиться прямо перед дорогой.

    В результате 13-летний самокатчик получил травмы головы, груди и таза. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести. О водителе автомобиля известно, что за последние полтора года он привлекался за нарушения ПДД 21 раз.

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