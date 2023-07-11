Троих подростков за день сбили в Приморском районе. Встретились самокатчики, выпивка и красный свет

Утром и днем 10 июля в Приморском районе Петербурга под колесами автомобилей пострадали трое подростков. Двое ехали на самокатах, однако не спешиться было единственным их проступком.



В 9:35 на регулируемом перекрестке улицы Оптиков и Торфяной дороги 36-летний гражданин Кыргызстана на Hyundai Solaris проехал на красный свет и сбил 15-летнюю девочку, которая переезжала дорогу на электросамокате на разрешающий сигнал светофора, сообщает 11 июля пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Девятиклассница получила закрытый перелом стопы и была госпитализирована в состоянии средней тяжести. В отношении водителя возбудили дело об административном правонарушении по ст. 12.24 ч. 2 КоАП РФ (нарушение ПДД, приведшее к травмам средней тяжести), стало известно «Фонтанке». Ранее за 2022–2023 годы он к административной ответственности не привлекался.