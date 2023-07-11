Троих подростков за день сбили в Приморском районе. Встретились самокатчики, выпивка и красный свет

Утром и днем 10 июля в Приморском районе Петербурга под колесами автомобилей пострадали трое подростков. Двое ехали на самокатах, однако не спешиться было единственным их проступком.
В 9:35 на регулируемом перекрестке улицы Оптиков и Торфяной дороги 36-летний гражданин Кыргызстана на Hyundai Solaris проехал на красный свет и сбил 15-летнюю девочку, которая переезжала дорогу на электросамокате на разрешающий сигнал светофора, сообщает 11 июля пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Девятиклассница получила закрытый перелом стопы и была госпитализирована в состоянии средней тяжести. В отношении водителя возбудили дело об административном правонарушении по ст. 12.24 ч. 2 КоАП РФ (нарушение ПДД, приведшее к травмам средней тяжести), стало известно «Фонтанке». Ранее за 2022–2023 годы он к административной ответственности не привлекался.
Следующее ДТП случилось в два часа дня у дома 47 по Коннолахтинскому проспекту. 43-летний петербуржец с внешними признаками опьянения управлял автомобилем Volkswagen Golf. Следуя по Коннолахтинскому в направлении от Тупиковой улицы в сторону Лесной, он сбил 16-летнюю школьницу, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Десятиклассница получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение и ушиб и была госпитализирована в состоянии средней тяжести. На водителя составили протоколы по ст. 12.3, ч. 2, КоАП РФ (отсутствие страховки и документов на право управления автомобилем), ст. 12.37, ч. 2, КоАП РФ (вождение без ОСАГО) и ст. 12.26, ч. 1, КоАП РФ (отказ пройти медосвидетельствование), а также возбудили административное дело за ДТП.
А 40 минут спустя у дома 59 по Планерной улице 30-летний петербуржец на своем KIA Sportage, повернув направо на Шуваловский проспект по разрешающему сигналу светофора, сбил 13-летнего самокатчика, который пересекал дорогу по «зебре» на свой зеленый, не спешившись. Семиклассник получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение, травмы грудной клетки и таза и ссадины. В состоянии средней тяжести его увезли в больницу. За 2022–2023 годы водитель привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД 21 раз. За ДТП он тоже получил административное дело.
По всем случаям полиция ведет проверки.