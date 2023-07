Из Америки в дворники. Бывшая теннисистка метет петербургский асфальт, чтобы накопить на курсы по IT

«Это были интервью с IT-специалистами. Мне понравилось, как они рассказывали о своей работе. Они уверены в завтрашнем дне, им нравится то, что они делают. У них все равно остается много времени, чтобы проводить его с друзьями и семьёй. И денежная составляющая тоже хорошая», — говорит Светлана.



Петербурженка решила попробовать и поступила в магистратуру Политеха. При этом знаний у неё в области IT не было, но после подготовительных курсов её взяли учиться на платной основе. Если языки C, Java, SQL она ещё как-то понимала, то на третьем семестре начался язык C Sharp, и его уже она освоить не смогла.



«Это обучение ориентировано на людей, которые в теме и, возможно, уже работают в этой области, — отмечает она. — Новичку было тяжело. В третьем семестре у нас появился язык C Sharp, и я вообще ничего не помнила и решила, что не буду оставаться и списывать. Я лучше буду учиться сама, чтобы у меня были реальные знания. Я не хотела просто корочку».