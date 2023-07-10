Из Америки в дворники. Бывшая теннисистка метет петербургский асфальт, чтобы накопить на курсы по IT

Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

Профессиональный путь Светланы Пименовой — это американские горки. В шаге от профессиональной карьеры в большом теннисе она потеряла все. В попытках найти себя перепробовала кучу вариантов: от помощника генерального директора до человека, который отвечает на жалобы на портале «Наш Санкт-Петербург». Мы встретили Светлану в одном из дворов с метлой и совком. Оказалось, она уже несколько лет идет к новой мечте.



Смена профориентации

В типичный петербургский двор на улице Белинского заходит женщина с принтом Kill Bill на футболке. У неё яркие салатовые ногти, татуаж на бровях, глаза подведены стрелками. Когда она улыбается, то становится похожа на Бриджит Джонс — героиню британского фильма, которая мастерски попадала в неловкие ситуации. А ещё Бриджит показала всему миру, насколько тяжело соответствовать образу современной женщины, когда настоящая леди должна быть успешной в работе, иметь идеальную фигуру и носить маленькие шёлковые трусики. Если же ты предпочитаешь бабушкину модель, то уже не вписываешься в этот идеал.

Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Светлана в свои 35 тоже не соответствует представлению общества о её месте. С американским дипломом и серьёзным опытом в большом теннисе она каждый день встает ранним утром и обходит дворы в центре Петербурга. В её руках не ракетка и не тонкий ноутбук, а метла и совок.



«Сейчас моя должность — просто дворник. Это смена профориентации, у меня есть возможность провести лето на свежем воздухе», — шутит Светлана.

Воздух в центре города свежим трудно назвать, и не только из-за автомобильного трафика. Светлана ежедневно тратит часы на то, чтобы сметать пыль и песок, вероятно оставшиеся с зимы. «И как сильно бы ни мели — мы целые пакеты песка выносим, — каким-то образом он снова появляется, — отмечает она. — Нужно постоянно наклоняться, и у меня очень сильно болела нижняя часть спины. Сейчас уже не болит, но болит верхняя часть спины, потому что нужно постоянно мести. Некоторые участки асфальта пупырчатые, и мусор в них застревает. Его реально убрать, но нужно потратить больше усилий».

Дворником Светлана работает месяц. В неделю у неё всего один выходной. Получает она 48 тысяч рублей. «Это не дауншифтинг. Сейчас у меня цель — накопить денег и вложиться в онлайн-курсы по IT», — признается петербурженка.



Большой теннис Светлана родилась в Петербурге. Жила с родителями в квартире в Митавском переулке. В детстве она занималась карате, по вечерам с отцом смотрела фильмы с Джеки Чаном. Но дальше белого пояса в этом спорте не продвинулась.

По выходным девочка с отцом ходила в спортивный зал Мухинского училища, где играла в бадминтон. Однажды они пришли раньше и застали тех, кто занимался перед ними. Восьмилетняя Света впервые увидела теннисный мяч и в этот момент поняла, чему бы хотела посвятить свою жизнь.



«Когда мы вошли, папа пошёл в раздевалку переодеваться, а я не смогла двинуться, потому что увидела этот желтый пушистый мячик, он прыгает. Абсолютно другие ракетки. Я просто стояла и понимала, что этот спорт мой», — говорит Светлана.

Девочка начала тренироваться. Рядовой петербургской семье было трудно потянуть увлечение дочери одним из самых дорогих видов спорта. Отец Светланы был художником и подрабатывал кинологом, мама трудилась на заводе.



Фото: из семейного архива Фото: из семейного архива Фото: из семейного архива Поделиться Поделиться





«Мы устроились в теннисный клуб «Молния». Там можно было тренироваться на открытых и закрытых кортах, когда на них не было других бронирований, то есть за время на корте платить не надо было, но за персональные тренировки — надо, и это было проблематично, так как папа ещё тогда не набрал обширной базы собаковладельцев и ещё не до конца утвердился как отличный кинолог. Ужимались. У меня было довольно мало игрушек, но меня это не особо напрягало, так как у меня были ракетка и мячи — это были мои основные «игрушки». Бывало, что на Новый год не было подарков, что тоже не было криминалом. Отсутствие денег в основном сказывалось на том, что мы не могли часто ездить на турниры по России и тем более за границу. Я начала работать теннисным спарринг-партнером и тренером, когда мне было 14 лет, — зарабатывала себе на карманные расходы», — говорит Светлана.



Когда стало понятно, что это не мимолетное увлечение, отец отвел дочь на корты на Крестовском острове. Девочке дали бесплатное время, а она выступала под именем клуба. К одиннадцатому классу Светлана стала второй по Петербургу и 12-й по России. Она начала думать, как продолжить карьеру, и узнала о спортивных стипендиях в американских вузах.

Американская мечта «У них очень развиты соревнования между университетами. Там есть лиги. Первая лига — это самые сильные спортсмены, из первой лиги уходят в профессиональную, вторые не такие сильные, третья — это уже, возможно, колледж».

Светлана отсматривала сайты университетов первой лиги. Напрямую отправляла тренерам резюме, а также записи своих матчей. Она поступила в Калифорнийский университет, а затем перевелась в Кентукки. В течение четырех лет она играла в первой лиге за университет, летом подрабатывала тренером в спортивных лагерях. Получила диплом бакалавра по направлению «Международный бизнес и управление организацией» и уехала на лето в Россию. Ей нужно было оформить шенген для турнира во Франции. После успешного выступления там она подала документы на американскую визу. У Светланы было разрешение на работу в США и приглашение от работодателя — юридической фирмы. Она, конечно, мечтала о профессиональной карьере в спорте и хотела прикрепиться к одному из клубов, так, как это было у неё в детстве, чтобы получить бесплатное время на кортах и другую поддержку.



Фото: из семейного архива Фото: из семейного архива Фото: из семейного архива Фото: из семейного архива Фото: из семейного архива Фото: из семейного архива Фото: из семейного архива Фото: из семейного архива Фото: из семейного архива Фото: из семейного архива Фото: из семейного архива Фото: из семейного архива Поделиться Поделиться





«Мне отказали в визе, потому что у меня на руках был диплом об оконченном образовании. После третьего отказа я узнала, что из Петербурга наибольший процент людей, которые уехали и стали нелегалами. В Москве более лояльно относятся, — говорит она. — Если в Америке мне все предоставлялось на бесплатной основе: и время на корте, и мячи, и ракетки, и спортивная одежда, то здесь все надо покупать за свой счет. Один час на корте стоит 1200 рублей, если ты нанимаешь тренера — ты платишь за час ещё две тысячи. Если этим заниматься один раз в неделю, то, может, это не такая и большая сумма, но профессиональные спортсмены не тренируются раз в неделю».



Из-за финансовых проблем в России Светлане не удалось развиваться в большом теннисе, и она начала искать работу.

«Я не хотела просто корочку» Светлане было двадцать с небольшим, когда она поняла, что теннисная карьера в России у неё, скорее всего, не получится. А оставаться на позиции тренера ей не хотелось.

«Мне казалось, что, когда я вернусь из Америки, от предложений не будет отбоя. Что я очень быстро найду высокооплачиваемую работу, — отмечает петербурженка. — Первое, что я услышала, — что никому не нужен ваш американский диплом и английский язык, его знают все с переводчиком. Если вы знаете китайский, то мы сразу берем вас без собеседований».

Светлана честно признается, что были и удачные собеседования, но она не чувствовала уверенности в себе и упустила эти возможности. В итоге устроилась в один отель, потом в другой. Работала помощником генерального директора в строительной фирме. Но ничто не давало ей ощущения, что это то, чем ей хочется заниматься. В 2017 году она транскрибировала англоязычные аудио для Европейского университета.



«Это были интервью с IT-специалистами. Мне понравилось, как они рассказывали о своей работе. Они уверены в завтрашнем дне, им нравится то, что они делают. У них все равно остается много времени, чтобы проводить его с друзьями и семьёй. И денежная составляющая тоже хорошая», — говорит Светлана.

Петербурженка решила попробовать и поступила в магистратуру Политеха. При этом знаний у неё в области IT не было, но после подготовительных курсов её взяли учиться на платной основе. Если языки C, Java, SQL она ещё как-то понимала, то на третьем семестре начался язык C Sharp, и его уже она освоить не смогла.

«Это обучение ориентировано на людей, которые в теме и, возможно, уже работают в этой области, — отмечает она. — Новичку было тяжело. В третьем семестре у нас появился язык C Sharp, и я вообще ничего не помнила и решила, что не буду оставаться и списывать. Я лучше буду учиться сама, чтобы у меня были реальные знания. Я не хотела просто корочку».



Светлана ушла из магистратуры, закончила курсы по Java. Параллельно она работала — устроилась в ЖКС, где отвечала на жалобы на портале «Наш Санкт-Петербург». Там познакомилась с молодым человеком, он рассказал о работе водителем погрузчика. Водители зарабатывают от 70 тысяч летом до 120 зимой. Но, чтобы получить эту работу, нужно пройти курсы. Светлана вместе с молодым человеком уволились из ЖКС и перешли в жилищное агентство. Группа на бесплатное обучение водителей погрузчиков не набралась, поэтому Светлане пришлось пока стать дворником. Её партнер стал её начальником, то есть руководителем дворников.



«Я на тот момент рассматривала вариант пойти работать на завод. Самое главное, чтобы платили, неважно, какой труд я использую — физический или интеллектуальный. Самое главное, чтобы была постоянная зарплата», — говорит Светлана.



Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Петербурженка не стала ждать, пока наберется группа для обучения водителей, и пошла на платные курсы. Сейчас она учится в свой единственный выходной — в субботу. Из родителей у Светланы осталась только мама, она не может помогать финансово, так как уже вкладывалась в магистратуру и курсы по Java. Светлана мечтает накопить на новые курсы с ментором и выучиться на тестировщика или Java-разработчика.



«Я как тот мальчик, который слишком часто кричал: «Волк!» — говорит она. — И мне казалось, что вот я пойду на эти курсы и пойду работать. Пока этого не произошло и нет систематизации знаний, нет уверенности в себе».



Лена Ваганова, «Фонтанка.ру»