Подводный дрон исследует Ладогу — первые кадры

Завораживающее видео публикует 10 июля в своих соцсетях Нижне-Свирский государственный заповедник, расположенный в Ленинградской области.
Сотрудники заповедника начали исследовать подводный мир Ладожского озера с помощью подводного дрона. Это первые кадры, полученные с помощью аппарата. На видео — «барханы» дна и стоящие в воде рыбы, которых съёмка вовсе не смущает.
Автор: Дмитрий Васильев / Нижне-Свирский государственный заповедник
Нижне-Свирский заповедник прочно ассоциируется с лесными обитателями. «Фонтанка» часто рассказывает о них, в наших новостях вы можете почитать о лисах, волках, медведях, лосях, барсуках, рысях, рябчиках и других зверях и птицах.