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    Подводный дрон исследует Ладогу — первые кадры

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    Завораживающее видео публикует 10 июля в своих соцсетях Нижне-Свирский государственный заповедник, расположенный в Ленинградской области.

    Сотрудники заповедника начали исследовать подводный мир Ладожского озера с помощью подводного дрона. Это первые кадры, полученные с помощью аппарата. На видео — «барханы» дна и стоящие в воде рыбы, которых съёмка вовсе не смущает.

    Автор: Дмитрий Васильев / Нижне-Свирский государственный заповедник

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    Нижне-Свирский заповедникЛадогаЛадожское озероПрирода
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