    Сейчас

    +13˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +13˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 11

    2 м/с, зап

    765мм

    63%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd81.46eur87.17

    «Мы движения знаем!» Какой танец в моде этим летом у медведей

    990
    1 комментарий

    В Нижне-Свирском заповеднике сегодня дискотека. Лучший танцор попал в поле зрения установленной зоологами видеоловушки. Оцените сами, какие движения этим летом в моде у медведей. Зря, в общем, их косолапыми дразнят.

    Нижне-Свирский государственный заповедник

    Если серьезно, ученые до сих пор не могут ответить однозначно, зачем медведи это делают. Гипотез несколько. Например, что так они собирают смолу, чтобы избавиться от паразитов. Было также предположение, что так делают только самки в период течки.

    С появлением фото- и видеоловушек выяснилось, что медведи годами трутся об одни и те же стволы, из поколения в поколение. Это привело специалистов к мысли, что такие деревья — либо «пограничные столбы» между участками разных животных, либо «сайты знакомств», которые помогают медведицам найти подходящую пару.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    МедведиМедведь танцуетМедведь трётся о деревоНижне-Свирский заповедник
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close