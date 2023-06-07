«Мы движения знаем!» Какой танец в моде этим летом у медведей

В Нижне-Свирском заповеднике сегодня дискотека. Лучший танцор попал в поле зрения установленной зоологами видеоловушки. Оцените сами, какие движения этим летом в моде у медведей. Зря, в общем, их косолапыми дразнят.
Если серьезно, ученые до сих пор не могут ответить однозначно, зачем медведи это делают. Гипотез несколько. Например, что так они собирают смолу, чтобы избавиться от паразитов. Было также предположение, что так делают только самки в период течки.
С появлением фото- и видеоловушек выяснилось, что медведи годами трутся об одни и те же стволы, из поколения в поколение. Это привело специалистов к мысли, что такие деревья — либо «пограничные столбы» между участками разных животных, либо «сайты знакомств», которые помогают медведицам найти подходящую пару.